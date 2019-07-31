"Динамо" нацелилось на форварда "Ривер Плейт"

По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.

После того, как стало понятно, что сделка по переходу форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа (25 лет, transfermarkt оценивает в 13 миллионов евро) маловероятна из-за позиции футболиста, бело-голубые ведут поиск в Латинской Америке. Клуб проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Сантосу Борре. 23-летний колумбиец (рост 174, вес 70) оценен transfermarkt в 7,5 миллиона евро. (Сергей Егоров)

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