"Динамо" может провести один из матчей этого сезона на "ВТБ Арене"

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России ответил на вопрос о том, проведет ли "Динамо" один из матчей этого сезона на стадионе на Ленинградском проспекте. Бело-голубые должны были открыть арену в начале марта матчем со "Спартаком", но из-за состояния газона игру перенесли на "Арену Химки".

– Предпринимаются очень серьезные усилия, – сказал Мейтин. – Пришел новый руководитель, он с большим энтузиазмом взялся за работу. Думаю, может быть, какой-то матч и состоится на "ВТБ Арене". Они этого очень хотят, делают для этого все.

Также по этому вопросу высказался спортивный директор лиги Виктор Пышкин.

– Все зависит от ФК "Динамо", – отметил он. – Мы с ними на связи, они говорят, что когда все будет готово, тогда они сообщат. К ним будет также направлена комиссия. (Андрей Михайлов)