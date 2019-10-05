«Динамо» может определиться с главным тренером 11 октября

По данным «СЭ», в «Динамо» не планируют затягивать с решением по новому главному тренеру — он должен руководить командой уже на следующем матче с «Краснодаром» 20 октября. Вполне возможно, сменщика Дмитрия Хохлова, а также нового спортивного директора вместо Романа Орещука, утвердят на ближайшем заседании совета директоров, которое намечено на 11 октября. Среди претендентов как российские, так и иностранные специалисты. В их числе, насколько известно, нет Курбана Бердыева, Олега Кононова и Массимо Карреры, которых называют кандидатами различные источники. До подписания контракта с новым тренером занятия в качестве исполняющего обязанности, судя по всему, будет проводить главный тренер молодежной команды Кирилл Новиков. (Константин Алексеев)

Хохлов покинул «Динамо» в субботу, 5 октября, после того, как бело-голубые проиграли на выезде «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура премьер-лиги.

«Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

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