РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы, Евгеньев — капитан бело-голубых

8 ноября 2020, 17:47

Стали известны составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ. Впервые капитаном хозяев будет 21-летний защитник Роман Евгеньев.

«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Скопинцев, Паршивлюк, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Тюкавин, Нжи.

Запас: Сангаре, Слепов, Кутицкий, Рауш, Варела, Терехов, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Моро.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Мурилу, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.

Запас: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.

Динамо — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 39157
Все опросы
Дзюба выведен из сборной России. Поддерживаете решение Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир