Стали известны составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ. Впервые капитаном хозяев будет 21-летний защитник Роман Евгеньев.

«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Скопинцев, Паршивлюк, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Тюкавин, Нжи.

Запас: Сангаре, Слепов, Кутицкий, Рауш, Варела, Терехов, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Моро.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Мурилу, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.

Запас: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.