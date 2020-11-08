«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы, Евгеньев — капитан бело-голубых
8 ноября 2020, 17:47
Стали известны составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ. Впервые капитаном хозяев будет 21-летний защитник Роман Евгеньев.
«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Скопинцев, Паршивлюк, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Тюкавин, Нжи.
Запас: Сангаре, Слепов, Кутицкий, Рауш, Варела, Терехов, Карапузов, Москвичев, Школик, Захарян, Моро.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Мурилу, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.
Запас: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.
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