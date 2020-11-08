На 38-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (5:1) погорячился арбитр Игорь Панин, показавший вторую желтую карточку защитнику железнодорожников Слободану Райковичу и удаливший его.

В том моменте игрок «Локомотива» попытался остановить проход Клинтона Нжи, на доли секунды схватил соперника за майку и тут же отпустил. Динамовец продолжил движение, но затем решил остановиться — в ожидании санкций к оппоненту. И дождался: гости остались в меньшинстве.

По мнению наших экспертов, второе предупреждение вынесено Райковичу ошибочно. (Александр Бобров)