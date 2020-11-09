«Динамо» — «Локомотив»: Панин зря удалил Паршивлюка, теперь он не сыграет со «Спартаком»
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На 78-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (5:1) ошибся арбитр Игорь Панин, показавший вторую желтую карточку защитнику бело-голубых Сергею Паршивлюку.
Тот действительно сфолил в единоборстве с Франсуа Камано, но это было обычное нарушение правил в борьбе за мяч, неудачно выполненный технический прием. Он карается штрафным ударом — не более того.
Теперь же Паршивлюк вместе с Себастианом Шиманьски пропустит матч 15-го тура со «Спартаком». (Александр Бобров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи