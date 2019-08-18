«Динамо» — «Локомотив»: Джорджевич остался в запасе гостей
18 августа 2019, 17:35
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 6-го тура чемпионата России против «Динамо», сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).
Новичок железнодорожников, форвард Лука Джорджевич остался в запасе гостей.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову — Баринов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов — Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Мурило, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Магкеев, Титков, Джорджевич, Сулейманов.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
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