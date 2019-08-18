«Динамо» — «Локомотив»: Джорджевич дебютировал за гостей
18 августа 2019, 20:38
Новичок «Локомотива», нападающий Лука Джорджевич дебютировал за московскую команду в матче 6-го тура чемпионата России против «Динамо».
Джорджевич вышел на поле на 78-й минуте встречи, заменив форварда Федора Смолова.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи