"Динамо" – "Краснодар": Турбин не разглядел игру рукой

На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.

48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".

На глазах у судьи защитник бело-голубых отставленной в сторону правой рукой остановил мяч, летевший в динамовские ворота после удара Дмитрия Стоцкого.

48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".

48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".

Такое нарушение правил, совершенное в штрафной площади, должно наказываться 11-метровым. Однако Турбин продолжил матч. (Александр Бобров)​