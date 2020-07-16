«Динамо» из Уфы сразу вылетело в Краснодар

Игроки «Динамо» после победного матча с «Уфой» (1:0) вылетели в Краснодар.

— Из Уфы сразу вылетаем в Краснодар, — говорится в сообщении в Twitter. — Игра с «быками» уже в воскресенье.

? Из Уфы сразу вылетаем в Краснодар?? Игра с ? уже в воскресенье pic.twitter.com/IKDWcfYdtM — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 16, 2020

После этого матча «Динамо» с 38 очками поднялось на шестую строчку в турнирной таблице, «Уфа» с 37 очками — на восьмом месте. Обе команды борются за шестое место, которое, в случае победы «Зенита» в Кубке России, дает право участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы-2020/21.