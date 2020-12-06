РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Арсенал»: Луценко попал в заявку туляков впервые с сентября

6 декабря 2020, 15:24
Теги:

Стали известны составы «Динамо» и тульского «Арсенала» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе гостей впервые с 20 сентября появился в заявке нападающий Евгений Луценко. Форвард получил травму задней поверхности бедра в матче 8-го тура против «Сочи» (3:2) и с тех пор не появлялся на поле.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро.

Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Карапузов, Школик, Захарян, Комличенко, Тюкавин, Нжи.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко.

Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Ткачев, Э. Кангва, Хлусевич, Громыко, Ковалев, Луценко, Аджоев, Минаев.

Следующий матч

Место: 4 | Очки: 30
Динамо
П Н В В В
16:30 06/12/2020
1 : 0
+2 =5 -3 (11 - 13)
Место: 13 | Очки: 14
Арсенал Т
Н П Н П П
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Д. Лесовой
6.40
А. Шунин
6.22
С. Шиманьски
6.03
Ю. Ковалев
5.72
А. Сокол
5.70
С. Ткачев
5.65
Травмы и дисквалификации
Д. Скопинцев
С. Игбун
М. Беляев
Р. Бауэр
К. Комбаров
Г. Григалава
А. Денисов
Узнать больше

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир