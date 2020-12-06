Стали известны составы «Динамо» и тульского «Арсенала» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе гостей впервые с 20 сентября появился в заявке нападающий Евгений Луценко. Форвард получил травму задней поверхности бедра в матче 8-го тура против «Сочи» (3:2) и с тех пор не появлялся на поле.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро.

Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Карапузов, Школик, Захарян, Комличенко, Тюкавин, Нжи.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко.

Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Ткачев, Э. Кангва, Хлусевич, Громыко, Ковалев, Луценко, Аджоев, Минаев.