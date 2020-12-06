Парфенов заявил, что рад возвращению Луценко, Чаушича и Кангва перед игрой с «Динамо»
6 декабря 2020, 16:29
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о готовности команды к предстоящей игре.
— Игра делится всегда на эпизоды, — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». — В них есть стандарты, быстрие атаки, постепенное нападение. Думаю, что все эти фазы будут присутствовать. Игра будет диктовать. Есть соперник, который тренируется каждый день и готовится.
Возвращение Луценко, Кангва и Чаушича? Я рад, что ребята уже рядом со стартом. И то, что они в раздевалке находятся. Конечно, многие их них провели 1-2 тренировки с командой. Говорить о полной готовности, конечно, тяжело. Наверное, какое-то время сегодня получат.
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