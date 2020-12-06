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Шварц — о победе над «Арсеналом»: «Со счетом 1:0 тоже приятно выигрывать»

6 декабря 2020, 19:13
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча 17-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:0) прокомментировал игру своей команды.

— Сегодня правый защитник Варела расположился слева. Почему сделали такой выбор?

— Мы были довольны его игрой и на правом фланге, а в тренировочном процессе попробовали слева (у «Динамо» травмировался Скопинцев — прим. К.А.). У него здорово получалось. Паршивлюк тоже важен для нас, поэтому он играл справа, а Варела — слева. Рады, что сегодня не пропустили. Со счетом 1:0 тоже приятно выигрывать.

(Константин Алексеев)

Динамо — Арсенал Т

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