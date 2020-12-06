Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча 17-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:0) подвел итоги встречи.

— Была сложная игра против хорошей команды, — сказал Шварц. — В первом тайме мы много теряли простых мячей, неправильно располагались на поле. Не было уверенности в собственных силах. В перерыве внесли изменения по организации атак, которые команда очень здорово приняла и воплотила в жизнь. Шансов во втором тайме сопернику не дали, заслуженно выиграли. Хотел бы сделать комплимент команде. Победа не из-за того, что я опять в черной куртке, а в игре команды.

(Константин Алексеев)