РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» обыграло «Арсенал» и поднялось на четвертое место в РПЛ

6 декабря 2020, 18:23
6 декабря. Москва. «Динамо» — Арсенал&quot; - 1:0. Футболисты «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 декабря. Москва. «Динамо» — Арсенал&quot; - 1:0. Футболисты «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Динамо» на своем поле одержало победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ. Единственный гол на 45-й минуте встречи забил хавбек московской команды Даниил Фомин.

Команда Сандро Шварца с 30 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» — 13-я строчка и 14 баллов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур

«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (1:0)

Гол: Фомин, 45.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Ордец, Варела, Евгеньев, Фомин (Нойштедтер, 86), Терехов (Тюкавин, 46), Грулев (Комличенко, 86), Моро, Шиманьски, Лесовой (Нжи, 77).

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Костадинов, Пантелеев (Бурлак, 58), Ломовицкий, Чаушич, Кадири (Ткачев, 72), К.Кангва (Горбатенко, 58), Панченко (Луценко, 88).

Предупреждения: Ордец, 72. Довбня, 78. Тюкавин, 83.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Богданов (Верея).

ВАР: Панин (Дмитров). Петросян (Бронницы).

6 декабря. Москва. Стадион «Динамо».

Динамо — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 40091
Все опросы
Кто в РПЛ будет первым к зимней паузе и станет главным претендентом на золото?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир