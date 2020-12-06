Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов на пресс-конференции прокомментировал поражение в гостевом матче 17-го тура Тинькофф РПЛ от «Динамо» (0:1).

Единственный гол на 45-й минуте встречи забил полузащитник москвичей Даниил Фомин.

— Когда не выигрываешь при достаточно качественной игре, моментах... Первый тайм, нелепость, пропущенный гол — не должно влиять на концентрацию. Настроение было не очень, поэтому второй тайм начали неудачно. Потом вернулись в игру, возможности имелись, играли неплохо. Были не очень хорошие отрезки, но в целом выглядели неплохо. А по отдаче вообще вопросов нет. Наш ресурс — избегать нелепых ошибок. Но я вижу, что команда переживает, старается, играет в футбол. Уверен, что справимся.

(Константин Алексеев)