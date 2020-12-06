Парфенов рассказал о состоянии Луценко после матча с «Динамо»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов на пресс-конференции после матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) заявил, что форвард Евгений Луценко только набирает кондиции.

— Луценко вышел на пять минут в концовке после длительной паузы. На большее пока не готов?

— Рассчитывали, что будет создавать давление, — сказал Парфенов. — У него есть голевое чутье. Конечно, пока выпускали его авансом, он не совсем готов, но важно, что он уже есть в раздевалке, его роль в команде велика. Но риска здоровью не было, иначе бы не выпускали.

(Константин Алексеев)