"Динамо": "Алюминий" подложил нам свинью, отказавшись от матча"

"Динамо" в своем официальном Твиттере сообщило об изменении в списке соперников по товарищеским матчам во время межсезонья. Вместо словенского "Алюминия" оппонентом динамовцев станет другой клуб из этой страны "Дравоград".

ФК #АлюминийКидричево подложил динамовцам свинью🐷 и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет🤦‍♂️бело-голубым пришлось в экстренном порядке искать замену, поэтому в воскресенье #Динамо сыграет с ФК #Дравоград🇸🇮 время и место - те же ⚪🔵 pic.twitter.com/6W1IENjBPI — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 15 июня 2019 г.

- ФК "Алюминий" Кидричево подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет, - говорится в сообщении. - Бело-голубым пришлось в экстренном порядке искать замену, поэтому в воскресенье "Динамо" сыграет с ФК "Дравоград". Время и место - те же.

Матч состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени.

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