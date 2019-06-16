02:27 16 июня | Футбол — РПЛ

"Динамо": "Алюминий" подложил нам свинью, отказавшись от матча"

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"Динамо" в своем официальном Твиттере сообщило об изменении в списке соперников по товарищеским матчам во время межсезонья. Вместо словенского "Алюминия" оппонентом динамовцев станет другой клуб из этой страны "Дравоград".

 

- ФК "Алюминий" Кидричево подложил динамовцам свинью и сегодня во второй половине дня уведомил нас о том, что на контрольный матч не приедет, - говорится в сообщении. - Бело-голубым пришлось в экстренном порядке искать замену, поэтому в воскресенье "Динамо" сыграет с ФК "Дравоград". Время и место - те же.

Матч состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени.

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