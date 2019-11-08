Димитров не сыграет с «Ахматом» из-за ушиба, полученного в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов перед матчем 16-го тура чемпионата России против «Ахмата» сообщил о травме полузащитника Николая Димитрова.

— В матче с «Оренбургом» Николай Димитров получил ушиб, — рассказал Парфенов в эфире канала «Матч Премьер». — Сегодня он не сыграет. Впереди пауза на сборные. Надеемся, что он восстановится. Мы надеемся, что ничего серьезного не будет, тем более впереди пауза на сборные.

— Вы уже использовали Ильина справа в полузащите. Сегодня он снова появится там вместо Димитрова?

— Посмотрим, в эту зону будут заходить он и другие игроки. Вопрос только во взаимодействии футболистов.

— В первом круге обыграли «Ахмат» со счетом 3:0, но сейчас совершенно другой клуб и новый тренерский штаб. Что изменилось и как теперь играет «Ахмат»?

— Мне некорректно об этом сейчас говорить. Есть моменты, которые мы подметили и сообщили игрокам на установке. Это опытная команда с качественными игроками.

— Сегодня день рождения у Павла Погребняка, его нет в стартовом составе. Как команда его поздравила?

— Утром поздравили на установке. Он не в старте, но он провел весь предыдущий матч, до этого была тяжелая кубковая игра.

Матч пройдет в Грозном 8 ноября и начнется в 19.30 (мск). «Ахмат» с 14 очками расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице, «Урал» с 18 очками — на 10-м.

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