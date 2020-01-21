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Дик Адвокат: «Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас. Но удачи ему!»

21 января 2020, 12:02
Дик Адвокат. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дик Адвокат. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал «СЭ» переход нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

Напомним, голландский тренер тоже хотел арендовать нападающего, но клуб из Петербурга исключил такую возможность.

— Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи — приятный город, на клуб нет такого давления, парень остается в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор — имеет право. (Дмитрий Зеленов)

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