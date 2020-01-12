Дик Адвокат: «Смолов хотел перейти в «Фейеноорд»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал об интересе клуба к нападающему «Локомотива» Федору Смолову. Москвичи ответили отказом на предложение голландцев из-за кадровых проблем в атаке.

- Федор Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», но московский «Локомотив» его не отпустил, — цитирует голландского специалиста Voetbal International. — А потом все закончилось.

29-летний Смолов в текущем сезоне провел 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро. Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.