Дик Адвокат: «Если «Фейеноорд» приобретет Кокорина, лично его заберу»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат вновь заявил о желании подписать форварда «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, по информации «СЭ», бывший наставник сборной России хотел бы арендовать 28-летнего форварда до конца сезона-2019/20.

— Мы не очень хорошо играем, но все равно выигрываем, — цитирует голландского специалиста Voetbal International. — Против «Хоффенхайма», отличной команды, мы действуем хорошо, их игроки стоят по 15-20 миллионов евро. Это кое-что говорит о «Фейеноорде», а именно, что мы не так уж плохи, как некоторые думают. Только вы должны увидеть, кто у нас есть, если что-то случится с нашими игроками. А это, конечно же, произойдет. Мы скучаем по Карсдорпу, ван Беку. У нас недостаточная глубина состава. Вот почему я сказал, что нужны новые игроки.

Что-то должно случиться. Александр Кокорин — отличный игрок. Вот почему я спрашивал о нем. Если мы сможем его приобрести, я лично его заберу. Ты просто имеешь дело с клубом, который может отпустить или не отпустить такого парня.

Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за нашу национальную команду (12 голов), из которых 6 — при главном тренере Адвокате. И именно при голландце Кокорин осенью 2011-го дебютировал в сборной России.