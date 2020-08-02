Деян Ловрен: «Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с «Локомотивом»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.
— Я счастлив оказаться здесь, с нетерпением жду, когда начнется новый этап в моей жизни, — сказал Ловрен в интервью клубному ТВ. — Я действительно рад. Не знаю, чего ожидать, но я готов ко всему.
— Был ли у вас разговор с Сергеем Семаком?
— Да, конечно, последние пару дней мы общались. Я сказал ему, что готов присоединиться к команде, чтобы он мог рассчитывать на меня как можно скорее. Межсезонье в этом году было не самым длинным в моей карьере, но я даже рад этому.
— Знакомы ли вы лично с кем-то из ваших новых партнеров по команде?
— Лично — нет, но я играл против некоторых из них, по большей части — на чемпионате мира против сборной России, так что наверняка увижу знакомые лица.
— Матч за Суперкубок уже через пять дней. В каком состоянии вы сейчас находитесь и готовы ли сыграть против «Локомотива»?
— Да, как я уже сказал, у меня не было большого перерыва, а последние 4-5 дней я довольно серьезно тренировался самостоятельно. Я знаю, что я профессионал и чего от меня ждет тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Думаю, пара хороших тренировок перед «Локомотивом», и я смогу сыграть.
«Зенит-ТВ» показывает первое петербургское интервью Деяна Ловрена ? pic.twitter.com/Z3Umn3bhaT— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 2, 2020