Деян Ловрен: «Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

— Я счастлив оказаться здесь, с нетерпением жду, когда начнется новый этап в моей жизни, — сказал Ловрен в интервью клубному ТВ. — Я действительно рад. Не знаю, чего ожидать, но я готов ко всему.

— Был ли у вас разговор с Сергеем Семаком?

— Да, конечно, последние пару дней мы общались. Я сказал ему, что готов присоединиться к команде, чтобы он мог рассчитывать на меня как можно скорее. Межсезонье в этом году было не самым длинным в моей карьере, но я даже рад этому.

— Знакомы ли вы лично с кем-то из ваших новых партнеров по команде?

— Лично — нет, но я играл против некоторых из них, по большей части — на чемпионате мира против сборной России, так что наверняка увижу знакомые лица.

— Матч за Суперкубок уже через пять дней. В каком состоянии вы сейчас находитесь и готовы ли сыграть против «Локомотива»?

— Да, как я уже сказал, у меня не было большого перерыва, а последние 4-5 дней я довольно серьезно тренировался самостоятельно. Я знаю, что я профессионал и чего от меня ждет тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Думаю, пара хороших тренировок перед «Локомотивом», и я смогу сыграть.