Деян Ловрен: «Думаю, русский будет моим пятым языком»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что собирается учить русский язык.

— Я уже начал учить русский неделю назад, — сказал Ловрен в интервью клубному ТВ. — У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо, и русский будет моим пятым языком.

Я понимаю много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский намного быстрее, чем другие языки.