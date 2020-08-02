РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Деян Ловрен: «Думаю, русский будет моим пятым языком»

2 августа 2020, 23:55
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что собирается учить русский язык.

— Я уже начал учить русский неделю назад, — сказал Ловрен в интервью клубному ТВ. — У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо, и русский будет моим пятым языком.

Я понимаю много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский намного быстрее, чем другие языки.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир