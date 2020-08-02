Деян Ловрен: «Думаю, русский будет моим пятым языком»
2 августа 2020, 23:55
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что собирается учить русский язык.
— Я уже начал учить русский неделю назад, — сказал Ловрен в интервью клубному ТВ. — У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо, и русский будет моим пятым языком.
Я понимаю много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский намного быстрее, чем другие языки.
«Зенит-ТВ» показывает первое петербургское интервью Деяна Ловрена ? pic.twitter.com/Z3Umn3bhaT— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 2, 2020
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