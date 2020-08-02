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Деян Ловрен: «Думаю, Петербург точно входит в топ-3 самых красивых городов Европы»

2 августа 2020, 23:37
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о Петербурге.

— Я слышал только хорошее, поэтому с нетерпением жду, когда смогу встретиться с местными жителями и увидеть красоты Санкт-Петербурга, о которых я наслышан, — сказал Ловрен в интервью клубному ТВ. — Думаю, он точно входит в топ-3 самых красивых городов Европы. Это будет интересно.

— Ваша семья присоединится к вам в Санкт-Петербурге?

— Да, я надеюсь. Я хотел бы, чтобы они прилетели со мной, но мы не стали рисковать из-за ситуации с коронавирусом. Думаю, когда все это закончится, они сразу приедут сюда. Хочу, чтобы новый этап начался вместе с ними, с моими детьми. Нужно будет найти для них хорошую школу, и все будет хорошо.

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