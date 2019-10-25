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«Детство в одном месте играет». Как развлекается Андрей Ещенко

25 октября 2019, 22:08
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выложил новое видео в Instagram. На нем видно, как 35-летний футболист катается на карусели.

Вроде взрослый, а детство в одном месте играет, — подписал пост Ещенко.

Напомним, что в 14-м туре чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с лидером турнира — «Локомотивом».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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