17:20 18 марта | Футбол — РПЛ

Дерби "Спартак" – ЦСКА пройдет 6 апреля, "Локомотив" и "Зенит" сыграют 7-го

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РПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты оставшихся туров весенней части чемпионата России. В 22-м туре в субботу, 6 апреля, "Спартак" примет ЦСКА, а в воскресенье, 7 апреля, "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом".

22-й тур 
6 апреля, суббота 
"Анжи""Динамо" - 14.00 
"Краснодар""Крылья Советов" - 16.30 
"Спартак"ЦСКА - 19.00 
7 апреля, воскресенье 
"Уфа""Ростов" - 11.30 
"Урал""Енисей" - 14.00 
"Рубин""Арсенал" - 16.30 
"Локомотив""Зенит" - 19.00 
8 апреля, понедельник 
"Оренбург""Ахмат" - 17.00

Определены даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23257.html

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