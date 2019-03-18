Дерби "Спартак" – ЦСКА пройдет 6 апреля, "Локомотив" и "Зенит" сыграют 7-го

РПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты оставшихся туров весенней части чемпионата России. В 22-м туре в субботу, 6 апреля, "Спартак" примет ЦСКА, а в воскресенье, 7 апреля, "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом".

22-й тур

6 апреля, суббота

"Анжи" – "Динамо" - 14.00

"Краснодар" – "Крылья Советов" - 16.30

"Спартак" – ЦСКА - 19.00

7 апреля, воскресенье

"Уфа" – "Ростов" - 11.30

"Урал" – "Енисей" - 14.00

"Рубин" – "Арсенал" - 16.30

"Локомотив" – "Зенит" - 19.00

8 апреля, понедельник

"Оренбург" – "Ахмат" - 17.00

Определены даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона