Дерби "Спартак" – ЦСКА доверят Безбородову или Левникову

Главным арбитром матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА назначат судью не из Москвы.

По данным "СЭ", рассматриваются кандидатуры рефери из Санкт-Петербурга – Владислава Безбородова и Кирилла Левникова. Конкуренцию им мог составить Виталий Мешков, но он получил невысокую оценку за субботнюю игру "Енисей" – "Рубин" (1:1).

Представители Московской коллегии судей в этот раз в список потенциальных кандидатов не входили. Алексей Николаев, самый опытный из действующих рефери, не работает в премьер-лиге с осени прошлого года. Среди вероятных причин его отсутствия – конфликт с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым. Сергей Карасев травмирован и, возможно, не вернется к работе до конца сезона. Алексей Еськов, по неофициальной информации, заработал "двойку" от инспектора матча "Динамо" – "Локомотив" (0:1) Гаряфия Жафярова. Тот решил, что 11-метровый удар, с которого железнодорожники забили победный гол, назначен ошибочно. Алексея Матюнина не включили в число претендентов на обслуживание дерби в Тушине.

Назначение судейской бригады, скорее всего, состоится во вторник, 2 апреля. (Александр Бобров)