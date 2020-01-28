Денис Угаров: «Кокорин мог бы играть в сборной на Евро. Нельзя так поступать с хорошими футболистами»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров, работавший также тренером в московском «Динамо» и «Крыльях Советов», прокомментировал «СЭ» положение Александра Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.

Во вторник 28-летний форвард сообщил «СЭ», что его не берут на второй сбор сине-бело-голубых.

Сегодня супруга Кокорина Дарья Валитова заявила, что ее муж не намерен выступать за «Сочи», поэтому его отправляют в «Зенит-2».

Ранее гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко утверждал, что игрок проведет остаток сезона в аренде в черноморской команде.

— Конечно, вторая лига — не уровень Кокорина, он должен играть в РПЛ, — заявил Угаров. — Жалко, что мы можем его не увидеть в высшей лиге. Почему возникла аренда в «Сочи», сложно понять. Там собраны футболисты хорошего уровня, но, естественно, в «Зените» собраны игроки другого класса, и задачи другие. Каково положение на самом деле известно только футболисту и руководству клуба, им виднее. Я считаю, надо было, конечно, оставлять Кокорина, чтобы он выступал в «Зените». Ведь впереди чемпионат Европы, и он бы мог играть в сборной. Сейчас Александр выглядит как футболист национальной команды, Семак доверил ему капитанскую повязку.

— За полгода перед чемпионатом мира Артем Дзюба набрал форму в «Арсенале».

— Верно, а Кокорин сейчас может оказаться во второй лиге. Нельзя так с хорошими футболистами обращаться. (Евгений Белоусов)