Денис Попович: «Крылья Советов» готовы к возобновлению чемпионата России»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович рассказал о подготовке к возобновлению РПЛ.

— В Испании была хорошая погода, тут в Самаре чуть-чуть снег, — приводит слова Поповича пресс-служба клуба. — Думаю, мы уже готовы к чемпионату России, а погода нормальная для России.

— Как оцените подготовку на сборах?

— Думаю, что мы готовы, у нас не было каких-то тяжелых травм. Меня хорошо приняли в команде, я хочу уже помогать команде.

— Какие эмоции от презентации новичков на «Самаре Арене»?

— Большое спасибо болельщикам, что пришли. Стадион супер, но надо на нем играть и забивать голы, выиграть много матчей.

— Матч с «Оренбургом» будет для вас принципиальным?

— Это бывает в футболе, но это наша работа. Я буду все делать, чтобы помогать своей команде. У меня было хорошее время в Оренбурге, у меня остались там друзья.