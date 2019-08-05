Денис Глушаков: "Рад вернуться на поле. Травмы позади, впереди – много футбола"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков после матча 4-го тура чемпионата России против "Оренбурга" поздравил всех с победой и отметил, что нужно выигрывать в каждой встрече. По словам экс-хавбека "Спартака", он очень рад вернуться на поле.

Глушаков вышел на 72-й минуте. Это дебютный для него матч в составе "Ахмата".

– Рад вернуться на поле! Травмы позади, впереди – много футбола! Поздравляю всех болельщиков "Ахмата" с победой! Большое спасибо всем за поддержку, ребята провели непростой матч. Рад, что нам удалось взять 3 очка. Но задача – побеждать в каждой игре, – написал Глушаков в Instagram.