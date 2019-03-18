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Денис Глушаков провел матч в честь своего дяди Валерия

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков провел матче в чечть юбилея со дня рождения своего дяди Валерия. 17 марта ему могло исполниться 60 лет. Валерий Глушаков умер 29 марта 2017 года. Он выступал за ЦСКА, "Спартак" и другие команды.

- Провели матч в честь Юбилея дяди, Валерия Глушакова. Огромное спасибо Юрию Васильевичу Гаврилову, Вагизу Назировичу Хидиятуллину, Анатолию Александровичу Соловьеву, Валерию Ивановичу Новикову, Виктору Андреевичу Колядко, Евгению Николаевичу Дулыку и другим ветеранам "Спартака" и ЦСКА, где играл дядя, - написал Денис Глушаков в Инстаграме. - Все приехали, несмотря на рабочий день. Без вас этот день был бы неполноценным! Человек живет до тех пор, пока память о нем жива!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провели матч в честь Юбилея дяди, Валерия Глушакова. Огромное спасибо Юрию Васильевичу Гаврилову, Вагизу Назировичу Хидиятуллину, Анатолию Александровичу Соловьеву, Валерию Ивановичу Новикову, Виктору Андреевичу Колядко, Евгению Николаевичу Дулыку и другим ветеранам "Спартака" и ЦСКА, где играл дядя. Все приехали, несмотря на рабочий день. Без Вас этот день был бы неполноценным! Человек живет до тех пор, пока память о нем жива! #глушаков #дядя #вечнаяпамять

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 18 Мар 2019 в 1:17 PDT

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/glushak8

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