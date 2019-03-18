Денис Глушаков провел матч в честь своего дяди Валерия

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков провел матче в чечть юбилея со дня рождения своего дяди Валерия. 17 марта ему могло исполниться 60 лет. Валерий Глушаков умер 29 марта 2017 года. Он выступал за ЦСКА, "Спартак" и другие команды.

- Провели матч в честь Юбилея дяди, Валерия Глушакова. Огромное спасибо Юрию Васильевичу Гаврилову, Вагизу Назировичу Хидиятуллину, Анатолию Александровичу Соловьеву, Валерию Ивановичу Новикову, Виктору Андреевичу Колядко, Евгению Николаевичу Дулыку и другим ветеранам "Спартака" и ЦСКА, где играл дядя, - написал Денис Глушаков в Инстаграме. - Все приехали, несмотря на рабочий день. Без вас этот день был бы неполноценным! Человек живет до тех пор, пока память о нем жива!