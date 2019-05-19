Денис Глушаков - об уходе из "Локомотива": "Я устал, играл, но мы ничего не выигрывали"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал об уходе из "Локомотива" в 2013 году. Хавбек защищал цвета "Локо" с 2005 года и был капитаном команды. В составе "Спартака" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России в 2017 году.

- Уход из "Локомотива"? Я устал, играл, но мы ничего не выигрывали, - сказал Глушаков в эфире программы "Капитаны" на канале "Матч Премьер". - Надо было сменить обстановку. Братья Комбаровы тянули меня в "Спартак", говорили: "Иди к нам". Играть в "Спартаке" было моей мечтой. Я счастлив, что перешел сюда и выиграл здесь чемпионство и Суперкубок. Столько всего было в чемпионский сезон: и машины, и самогонка с гитарой. Никто не забудет матч с "Тереком".