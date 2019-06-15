13:13 15 июня | Футбол — РПЛ

Денис Глушаков – о своем будущем в "Спартаке": "Все в рабочем режиме"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал свое будущее в команде. Сегодня игроки красно-белых прошли медицинское обследование.

– Денис, что по будущему в "Спартаке"?

– Все в рабочем режиме.

В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач. (Александр Рогулев)

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