Денис Глушаков: «Гол «Динамо» оказался 55-м в моей карьере, как-то упустил этот факт»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил видео со своим голом в ворота «Динамо» (2:3).

— Гол «Динамо» оказался 55-м в моей карьере, и я как-то упустил этот факт, — написал Глушаков в Instagram. — А потом коронавирус остановил весь футбол и почти всю привычную жизнь. Сейчас тяжелое время, и нужно, конечно, следовать советам медицинских профи: часто и тщательно мыть руки — думаю, все и так мыли, по возможности оставаться дома — но двигаться, а не на диване заседать, а то жирок появится, укреплять иммунитет и следить за своим здоровьем.

Надеюсь, что скоро все вернется в привычное русло, еще поиграем в футбол! До сотки осталось 45 голов — как думаете добью планку до конца карьеры? Не знаю, правда, в каком чемпионате и сезоне.