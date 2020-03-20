Денис Глушаков: «Гол «Динамо» оказался 55-м в моей карьере, как-то упустил этот факт»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил видео со своим голом в ворота «Динамо» (2:3).
— Гол «Динамо» оказался 55-м в моей карьере, и я как-то упустил этот факт, — написал Глушаков в Instagram. — А потом коронавирус остановил весь футбол и почти всю привычную жизнь. Сейчас тяжелое время, и нужно, конечно, следовать советам медицинских профи: часто и тщательно мыть руки — думаю, все и так мыли, по возможности оставаться дома — но двигаться, а не на диване заседать, а то жирок появится, укреплять иммунитет и следить за своим здоровьем.
Надеюсь, что скоро все вернется в привычное русло, еще поиграем в футбол! До сотки осталось 45 голов — как думаете добью планку до конца карьеры? Не знаю, правда, в каком чемпионате и сезоне.
Гол «Динамо» оказался 5?5?? в моей карьере, и я как-то упустил этот факт. А потом коронавирус остановил весь футбол и почти всю привычную жизнь. Сейчас тяжелое время, и нужно, конечно, следовать советам медицинских профи: часто и тщательно мыть руки — думаю, все и так мыли ?, по возможности оставаться дома — но двигаться, а не на диване заседать, а то жирок появится, укреплять иммунитет и следить за своим здоровьем ?? Надеюсь, что скоро все вернется в привычное русло, еще поиграем в футбол! До сотки осталось 4??5?? голов — как думаете добью планку до конца карьеры? ? не знаю, правда, в каком чемпионате и сезоне... ?#гол #рпл #футбол #глушаков #клуб#100 #клубгригорияфедотова