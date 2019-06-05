Денис Бояринцев: "Возглавит ли Бердыев "Спартак" или "Ростов"? Нет, у этих команд тренеры находятся на хорошем счету"

Бывший полузащитник "Рубина" и "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера казанской команды.

Бердыев во второй раз в карьере возглавил казанский клуб в июне 2017 года. Ранее он работал с "Рубином" с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в премьер-лигу, а год спустя завоевал с ними бронзу чемпионата России. В 2008 году "Рубин" впервые в истории стал чемпионом страны, и в следующем сезоне повторил успех.

– Курбан Бекиевич – легенда "Рубина". С ним столько связано – чемпионство, отличные игры в Лиге чемпионов против грандов. Он великий человек для клуба. Сложно судить, почему так произошло. Надо задавать вопросы руководству, – сказал Бояринцев.

– После его ухода "Рубин" окончательно превратится в аутсайдера?

– На нем многое держалось, но я думаю, что такой клуб, как "Рубин" вряд ли будет ставить средние задачи. Рано или поздно приходят молодые и амбициозные люди на замену.

– Какие клубы может возглавить Бердыев? "Спартак", "Ростов"?

– Нет, у москвичей и у ростовчан тренеры находятся на хорошем счету, у них есть карт-бланш. Но Бекиевич без работы однозначно не останется. Волне возможны варианты с ближним зарубежьем. (Арман Мкртчян)