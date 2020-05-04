Экс-тренер сборной России сравнил высказывание Шалимова со словами Собчак

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал слова Игоря Шалимова о россиянах, жалующихся на ухудшение финансового положения из-за пандемии коронавируса. Ранее главный тренер «Ахмата», говоря о просьбах людей о финансовой поддержке государства, заявил: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж».

— По моему мнению, такая категоричность имеет право на существование, — цитирует RT Бышовца. — Зная его, думаю, Шалимов имел в виду тех, кто спекулирует на ситуации с самоизоляцией и пользуется теми, кто действительно испытывает финансовые проблемы — пенсионерами, инвалидами. К сожалению, таких нечестных людей очень много и они ничем не брезгуют, это происходит сплошь и рядом. А действительно нуждающиеся ведут себя достойно. Порядочный человек останется таковым в любой ситуации

Чтобы кого-то критиковать, нужно на это иметь моральное право. Ситуацию с Шалимовым я бы сравнил с историей, когда Ксения Собчак заявила о том, что деньги не стоит давать беднякам, потому что они их прожрут. Конечно, отдавать деньги богатым тоже неправильно, потому что у них они уйдут на яхты и виллы. Но деньгами необходимо уметь распоряжаться, вне зависимости от твоего финансового положения.