Дебют в 17 лет, Кубок УЕФА и золотая нога. Сегодня день рождения празднует Игорь Акинфеев

8 апреля 1986 года в городе Видное родился Игорь Акинфеев. Сегодня экс-вратарю сборной России и капитану ЦСКА исполняется 34 года.

Акинфеев начала карьеры выступает за ЦСКА. Первый свой матч на взрослом уровне провел 29 марта 2003 года в 1/8 финала кубка РФПЛ против «Зенита»: вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко и отыграл свой отрезок «на ноль».

В премьер-лиге Акинфеев дебютировал 31 мая. ЦСКА на выезде встречался с «Крыльями Советов» и выиграл 2:0, а Акинфеев отразил пенальти на последних минутах встречи.

Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

В составе сборной России он провел 110 матчей.