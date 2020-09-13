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De Telegraaf: в понедельник Спаич прилетит в Голландию

13 сентября 2020, 09:48
Урош Спаич. Фото ФК «Краснодар».
Урош Спаич. Фото ФК «Краснодар».
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Как уже сообщал «СЭ», защитник «Краснодара» Урош Спаич может продолжить карьеру в чемпионате Голландии. В понедельник 27-летний футболист должен прилететь в Голландию, чтобы завершить переговоры с «Фейеноордом», информирует De Telegraaf.

Голландский клуб возьмет игрока в аренду на сезон.

В новом сезоне Спаич не выходил на поле, а в прошлом сезоне отметился одним голом в 15 встречах чемпионата России. За «Краснодар» он играет с 2018 года. Контракт серба рассчитан до лета 2023 года.

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