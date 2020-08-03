«Давай!» Необычная реакция Промеса на переход Кокорина в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, который сейчас является игроком «Аякса», прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в московскую команду.

2 августа «Спартак» объявил о подписании контракта с 29-летним российским футболистом по схеме «3+1».

«Давай!» — оставил комментарий Промес под одним из постов аккаунта красно-белых в Instagram. Фраза была написана латиницей, при этом второе слово является нецензурным.

В минувшем сезоне Кокорин на правах аренды выступал за «Сочи», где провел 10 матчей, забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Нападающий принадлежал «Зениту».

Промес играл за «Спартак» с 2014-го по 2018-й. Вместе с красно-белыми становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

Реакция Промеса на переход Кокорина в «Спартак» pic.twitter.com/DJe70ggJaZ — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) August 3, 2020



