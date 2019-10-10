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Даудов посетил тренировку «Ахмата»

10 октября 2019, 23:23
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов посетил вечернюю тренировку команды. Он поприветствовал нового главного тренера Игоря Шалимова, его помощников, поздравил с успешным дебютом и пожелал удачи, сообщает Twitter грозненцев.

Напомним, что первый матч «Ахмата» под руководством Шалимова закончился победой над «Уфой» (1:0) в рамках 12-го тура чемпионата России.

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