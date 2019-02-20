Дарья Валитова – об аресте Александра Кокорина: "Надеюсь, это был худший Новый год"

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" рассказала о том, как ей далось расставание с мужем.

Напомним, Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым​ находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

– Это была катастрофа в начале декабря. Новый год и мой день рождения. Мы были всегда вместе. Надеюсь, что это был худший Новый год. Ребенок тоже осознает все. Раньше была куча подарков, а тут… Саша позвонил мне только после новогодних праздников. Это очень тяжело, – сказала Валитова в эфире "Россия 1" в программе "Прямой эфир".