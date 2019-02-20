Дарья Валитова – о Кокорине: "Ушла вся дурость. Он повзрослел"

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" призналась, что муж сильно изменился после ареста за участие в двух драках в центре Москвы.

Напомним, Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым​ находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

По словам Валитовой, Александр, с которым сейчас ей разрешают видеться и разговаривать в кабинке через стекло, очень изменился за время пребывания в изоляторе.

– Ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определенного возраста, он очень повзрослел, осознал многие ошибки в своем поведении, в том числе и в отношении ко мне. Но это личное, – сказала Валитова в эфире "Россия 1" в программе "Прямой эфир".