Дарья Валитова: "Еще два месяца в СИЗО и Кокорину могут полностью заменить колено"

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" призналась, что беспокоится за колено своего мужа, который ранее восстановился от травмы крестообразных связок. 27-летний россиянин получил повреждение в 2018 году, в игре 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1).

Напомним, что Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и Мамаевым находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

– Я очень переживаю за его колено. Он может стать инвалидом, тогда как здоровью обоих пострадавших в драках нанесен лишь легкий вред. Если еще два месяца он там будет находиться, то ему могут полностью заменить колено, – сказала Валитова в эфире программы "Прямой эфир".