00:30 | Футбол — РПЛ

Данни: "Вопрос с карьерой решу до конца августа"

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Перед матчем 5-го тура чемпионата России "Динамо""Зенит" португальский полузащитник Данни, игравший за обе команды, в интервью "СЭ" отметил, что определится со своим будущим до конца августа. 

– Данни, как сейчас дела с карьерой? Хотите еще поиграть или уже готовитесь к новому этапу в жизни?

– У меня есть несколько предложений от клубов. Так что могу продолжить играть. Но проблема в том, что я сейчас готов не на сто процентов. Пока больше склоняюсь к тому, чтобы еще какое-то время поиграть. До конца августа точно решу, что лучше для меня и моей семьи. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Данни

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
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