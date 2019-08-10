Данни: "Вопрос с карьерой решу до конца августа"

Перед матчем 5-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" португальский полузащитник Данни, игравший за обе команды, в интервью "СЭ" отметил, что определится со своим будущим до конца августа.

– Данни, как сейчас дела с карьерой? Хотите еще поиграть или уже готовитесь к новому этапу в жизни?

– У меня есть несколько предложений от клубов. Так что могу продолжить играть. Но проблема в том, что я сейчас готов не на сто процентов. Пока больше склоняюсь к тому, чтобы еще какое-то время поиграть. До конца августа точно решу, что лучше для меня и моей семьи. (Юлия Яковлева)

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