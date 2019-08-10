03:45 | Футбол — РПЛ

Данни назвал лучшего игрока, с которым играл в "Зените"

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Перед матчем 5-го тура чемпионата России "Динамо""Зенит" португальский полузащитник Данни, игравший за обе команды, в интервью "СЭ" назвал лучшего игрока, с которым играл в клубе из Санкт-Петербурга.

– Лучший игрок "Зенита", с которым играли?

– Когда я только пришел, в команде выступали почти все игроки сборной России: Аршавин, Денисов, Анюков, Радимов. Все они меня научили многим хорошим вещам. Из иностранцев назову Домингеса, Халка, Витселя, Кришито, Нету, Алвеша, Гарсию, Гарая. Всех не перечислить. В "Зените" было много крутых игроков. Я рад, что знаком со всеми. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Данни

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