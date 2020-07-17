Данила Емельянов: «У «Уфы» еще есть шансы попасть в Лигу Европы»

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1).

— У нас у всех одна цель — это победа! — приводит слова Емельянова официальный Instagram клуба. — Вадим Валентинович сказал, что нужно двигать мяч вперед, не бояться обыгрывать соперника, брать игру на себя. Но я часто терял мячи в простых ситуациях, возможно, это связано с тем, что я не так часто выхожу на поле, поэтому психологически, еще и при такой погоде, было тяжело.

— Видно было, что вы хотели почувствовать мяч. Пару раз прокрутили «финт Зидана». Как думаете, чего все-таки не хватило, чтобы забить?

— Наверное, хладнокровности и удачи. Лично у меня было пару моментов в штрафной площади, где я мог найти партнёра по команде, но мои передачи были неточными. После пропущенного гола, бросили все силы на атаку, но соперник был хорош в защите.

— Команда билась до последнего. Останутся ли силы на заключительный матч в этом сезоне? Чего ты ждёшь от матча с «Арсеналом»?

— Время на восстановление у нас есть. Надеюсь, мы успеем залечить травмы и бросить все силы на заключительную игру сезона, и сможем порадовать наших болельщиков как игрой, так и результатом. Еще есть шансы попасть в Лигу Европы. Думаю, будет хороший матч.