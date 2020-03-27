Данил Круговой: «Есть мечта жить в другой стране»
Защитник «Зенита» Данил Круговой?, выступающий на правах аренды за «Уфу», ответил на вопросы болельщиков в своем Instagram.
— Откуда родом?
— Из самого прекрасного города — Санкт-Петербурга.
— Хотел бы жить в другой стране?
— Есть мечта жить в другой стране.
— Был когда-нибудь в Казани?
— Конечно был, я там даже забивал.
— Планы на карантин?
— Заниматься дома спортом.
— Какое место самое любимое в Санкт-Петербурге?
— Много любимых мест, но самое — Дворцовая площадь под вечер.
— Ты сейчас в Питере? Если да, то где можно пересечься?
— Да, в Питере, но сижу на карантине, без выхода из дома. И вам советую сидеть дома, чтобы быстрее все это закончилось.
— Твой лучший матч?
— Со «Спартаком».
— Как ты начал заниматься футболом?
— Отец привел в 6 лет.
— Лучший футболист за всю историю?
— Конечно же Марселу.