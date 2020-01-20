Данил Глебов: «Заплакал, когда увидел команду в футболках и баннер с моим фото»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о восстановлении после травмы.

Хавбек перенес операцию в конце ноября после перелома плюсневой кости в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо».

— Два раза в день тренируюсь в зале, два раза лечение и один раз бассейн, — цитирует Глебова официальный сайт «Ростова». — Пока что занимаюсь отдельно. Еду с командой на поле, там иду в зал и работаю по индивидуальной программе.

— После травмы болельщики и команда поддержали тебя.

?— Я очень благодарен, что они были рядом в такой тяжелый момент. Я был в аэропорту, когда начался матч с «Уралом». Увидел по телевизору, что команда выходит в майках с моим фото, а потом показали баннер на трибунах, посвященный мне. Я даже заплакал в этот момент, хочу вернуться на «Ростов Арену» и доказать, что все было не зря.

?— «Ростов» ушел на паузу в топ-3 РПЛ. Какое место по итогам сезона назвал бы идеальным?

— Идеальным назвал бы зону еврокубков. Посмотрим, как все сложится весной. Думаю, если сохраним место в топ-3, то будет еще лучше.