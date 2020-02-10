Даниил Лесовой: «С лимитом молодым россиянам проще заиграть, но у некоторых это получается искусственно»

Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой, арендованный у «Зенита», в интервью «СЭ» рассказал, как выбрал выступление за сборную России.

— Я был заигран за юношеские сборные Украины, а меня хотели заявить не как легионера. Эти бюрократические моменты затянулись. На просмотр приехал в мае, а первый матч сыграл только в ноябре. При этом над выбором сборной особенно долго не думал. Когда принимал гражданство, мне сказали, что обратного пути уже нет. Что касается лимита на легионеров, то с ним молодым россиянам проще заиграть. С другой стороны — действительно, у некоторых это получается искусственно. Так что у меня однозначного мнения по этому вопросу нет.

— Как понимаю, на Украине тогда этот выбор не все оценили, о чем писали вам в соцсетях?

— Писали, но много о ком пишут. Я не был, да и сейчас не являюсь такой суперзначимой фигурой, которую все обсуждают и о которой пишут СМИ. Да, пошумели неделю. И все быстро утихло. (Артем Агапов).

Полное интервью с Даниилом Лесовым читайте здесь.